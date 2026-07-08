Al terzo giorno di lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino, il vecchio impalcato è stato rimosso e i lavori continuano. La circolazione ferroviaria resta sospesa tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Da Roma a Bolzano ci vogliono ancora tre ore in più rispetto ai tempi usuali. Non sono stati comunicati tempi di riapertura, e le linee ferroviarie sono ancora interrotte.

Firenze, 8 luglio 2026 – Terzo giorno di lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino e ancora stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, è stato rimosso anche il terzo dei pezzi tagliati dalla lama diamantata della grande gru alta 70 metri e capace di sollevare carichi fino a 1600 tonnellate. Il mezzo, arrivato appositamente dagli Stati Uniti, ha consentito di completare la rimozione dell’impalcato ottocenteso, ma fino alle 4 di venerdì 10 luglio i treni non potranno circolare. Il punto sui lavori. Mentre è stata riaperta la passerella pedonale, sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ponte al Pino, giorno tre: rimosso il vecchio impalcato, proseguono i lavori. Ma da Roma a Bolzano ci vogliono 3 ore in più

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Ponte al Pino Firenze: tutti gli aggiornamenti sui lavori. Chiusura del ponte e circolazione sospesa

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