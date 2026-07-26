Un’ingegnera spaziale italiana, ora residente in Germania, ha raccontato di aver ricevuto una promozione al rientro dalla maternità. In Italia, ha detto, aveva incontrato domande ritenute assurde durante i colloqui di lavoro. Ora vive a Friedrichshafen, sul Lago di Costanza, e osserva le Alpi svizzere dal suo balcone. Dall’infanzia, aveva chiamato “i suoi confini” le Piccole Dolomiti, vicino a Recoaro Terme. A 43 anni, ha condiviso questa esperienza di transizione professionale e personale.

Da bambina guardava le Piccole Dolomiti che circondano Recoaro Terme e le chiamava, insieme a suo padre, “i miei confini”. Oggi, a 43 anni, Francesca Cucciarrè si affaccia dal balcone della sua casa a Friedrichshafen, sul Lago di Costanza, e davanti a sé vede le Alpi svizzere. I confini sono cambiati da tempo, ma non il legame con le proprie radici. “La mia non è una storia di cervello in fuga. È la storia di un cuore diviso a metà”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Musicista e ingegnera aerospaziale, Francesca ha sempre coltivato due passioni. Da una parte il pianoforte, studiato fino al diploma al Conservatorio di Vicenza. Dall’altra le stelle, scoperte grazie a un professore del liceo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ingegnera spaziale in Germania. “In Italia domande assurde ai colloqui, ormai credevo fosse normale. Qui mi hanno promossa al rientro dalla maternità”

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