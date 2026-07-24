Tennis Camila Giorgi conferma il rientro dopo la maternità | Mi sto allenando seriamente da qualche mese

Camila Giorgi ha annunciato di voler tornare al tennis dopo la maternità. A tre mesi dal primo messaggio sui social, l’azzurra ha dichiarato in un’intervista di allenarsi seriamente da alcuni mesi. Attualmente è al settimo mese di gravidanza e ha spiegato di pianificare un rientro graduale nel circuito maggiore.

Camila Giorgi conferma, a distanza di tre mesi dal primo annuncio fatto attraverso i social, di voler tornare al tennis agonistico dopo la maternità: in un’intervista a “ La Gazzetta dello Sport “, l’azzurra spiega la sua preparazione mentre è al settimo mese di gravidanza e la sua ferma volontà di rientrare gradualmente sul circuito maggiore. L’azzurra spiega come si sta allenando mentre è in dolce attesa: “ Mi sto allenando seriamente da qualche mese. Ho anche un preparatore, ho una squadra con me. Essendo incinta ho alcuni medici che mi seguono, è un aspetto fondamentale, perché il bambino e il suo benessere sono la prima cosa. Poi c’è un’idea molto strutturata di lavoro verso il rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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