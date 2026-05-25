Crans-Montana la mamma di Kean | Dopo l’incendio ho ritrovato mio figlio solo dopo tre giorni Credevo fosse morto Le parole del ministro ci hanno dato conforto le cure sono costosissime
Una madre ha raccontato di aver ritrovato il proprio figlio, vittima di un incendio, solo dopo tre giorni, credendo fosse morto. Ha riferito che le parole del ministro le hanno dato conforto, ma ha evidenziato che le cure richieste sono molto costose. Nel frattempo, il direttore di un quotidiano sportivo è da mesi vicino ai giovani ricoverati in ospedale e alle loro famiglie.
A darle conforto sono arrivate le parole del ministro della Salute Schillaci in risposta alla lettera, inviata attraverso Repubblica, del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Scrive il ministro: «Zazzaroni parla di cose precise: riconoscimento di invalidità, esenzione ticket, guaine garantite oltre i diciotto anni, psicologi e fisioterapisti a carico del servizio sanitario nazionale, inserimento nei Lea con lo stesso riconoscimento dei grandi ustionati. Sono il minimo che uno Stato serio dovrebbe saper garantire. Chiederle non è chiedere un’eccezione. È chiedere che le parole “servizio sanitario nazionale” significhino ancora qualcosa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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