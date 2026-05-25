Crans-Montana la mamma di Kean | Dopo l’incendio ho ritrovato mio figlio solo dopo tre giorni Credevo fosse morto Le parole del ministro ci hanno dato conforto le cure sono costosissime

Notizia in breve

Una madre ha raccontato di aver ritrovato il proprio figlio, vittima di un incendio, solo dopo tre giorni, credendo fosse morto. Ha riferito che le parole del ministro le hanno dato conforto, ma ha evidenziato che le cure richieste sono molto costose. Nel frattempo, il direttore di un quotidiano sportivo è da mesi vicino ai giovani ricoverati in ospedale e alle loro famiglie.