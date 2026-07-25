Celtic-Milan 2-2 amichevole LIVE | infortunio muscolare per Gila | PM

Notizia in breve

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic in un’amichevole a Glasgow, con un infortunio muscolare per un giocatore. L'incontro, primo test della stagione 2026-27, è stato disputato oggi presso il Celtic Park. Per il Milan, è stato il debutto ufficiale del nuovo allenatore portoghese. L’amichevole è iniziata alle 16:00 e ha visto entrambe le squadre segnare due gol ciascuna.