Un'influencer e imprenditrice ha annunciato di aver lanciato una nuova linea di prodotti per i capelli chiamata «Eveir». Dopo più di quattro anni di sviluppo, i prodotti sono ora disponibili anche nei negozi Douglas. La donna ha condiviso di inseguire i propri sogni attraverso questa avventura imprenditoriale, senza fornire dettagli aggiuntivi sul processo o sui risultati finora raggiunti.

L’INTERVISTA. Paola Turani racconta la nuova avventura: dopo oltre 4 anni di lavoro, la linea per i capelli «Eveir» ora è distribuita anche da Douglas. «Il Serpella mi ha detto di inseguire i miei sogni. E che se fosse andata male avrei avuto prodotti per la mia montagna di capelli per decenni». Paola Turani parte così, un po’ prendendosi in giro, un po’ iniziando dalle origini e da quell’idea che aveva - tanto per giocare con le parole - in testa da parecchio.Bergamasca, 39enne, mamma di Enea e moglie di Riccardo Serpellini, il popolo dei social la conosce come influencer, in giro per la Rete da 15 anni. Oltre 2 milioni di follower, una vita da modella e testimonial per la moda e il beauty, «a un certo punto ho pensato che era il momento di investire su di me e su qualcosa che poteva nascere e crescere con me». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Influencer e imprenditrice: «Inseguo i miei sogni»

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