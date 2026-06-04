Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto a Parigi, confermando il successo ottenuto a New York nel 2024 e nel 2025. La coppia ha concluso la finale con la vittoria, consolidando il risultato ottenuto l’anno precedente. Dopo la vittoria, Errani ha dichiarato di vivere un sogno senza fine e di aver realizzato tutti i suoi desideri a Parigi.

Sara Errani e Andrea Vavassori completano il back-to-back e vincono per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto al Roland Garros, replicando dunque quanto già fatto a New York nel biennio 2024-2025. Si tratta dunque del quarto titolo Major nella specialità per la collaudata coppia azzurra, che si è imposta quest’oggi in rimonta per 4-6 6-3 e 10-4 al super tiebreak decisivo contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. La 39enne romagnolo raggiunge così la doppia cifra di Slam vinti in carriera (gli altri 6 sono arrivati nel doppio femminile con due partner diverse), confermando il suo feeling speciale con il Philippe Chatrier dopo la cavalcata fino all’ultimo atto in singolare nell’Open di Francia 2012, i vari successi in doppio sempre al Roland Garros e soprattutto la gioia dell’oro olimpico nel 2024 insieme a Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sara Errani: “Vivo in un sogno senza fine. A Parigi ho realizzato tutti i miei sogni”

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Le parole di Errani e Vavassori nella cerimonia del Roland Garros: Ancora vivo questo sogno che non finisce. Andrea, sei il mio migliore amico, giocare con te è troppo bello, troppo divertente e tu sei troppo forte. Un ringraziamento va anche al team e alle no x.com

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