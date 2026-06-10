Un astronauta ha dichiarato di non rinunciare ai propri sogni e di non porre limiti al possibile. La dichiarazione è arrivata dopo una presunta finta riunione in cui gli sarebbe stata comunicata la composizione della squadra per una missione spaziale. Non sono stati forniti dettagli su chi fosse presente o sul contenuto esatto dell'incontro. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore aerospaziale, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - La finta riunione per svelargli la squadra scelta per la missione Artemis III della Nasa, la volontà di non mettere mai limite ai propri sogni (anche quando parliamo di sbarco sulla Luna) e l'importanza del riavvicinamento tra agenzie spaziali di Europa e Usa: in questa intervista all'Adnkronos Luca Parmitano racconta sensazioni ed emozioni dopo l'annuncio della sua partecipazione insieme a tre astronauti statunitensi alla missione della Nasa. Luca, hai raccontato che quando ti è stato detto per la prima volta che eri stato scelto per la missione Artemis III eri incredulo, ma quando hai avuto conferma della scelta... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spazio, Parmitano: "Non rinuncio ai miei sogni e non metto limite al possibile"

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