Il capogruppo di Futuro Nazionale a Brindisi è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver messo in atto un sistema di truffe alle banche. Le autorità sostengono che le frodi siano durate dal 2019 al 2023, coinvolgendo diverse operazioni fraudolente. La Procura ha avviato le indagini e sta raccogliendo prove su questa vicenda.

Un sistema di truffe ai danni di istituti di credito andato avanti per quattro anni, dal 2019 al 2023. È questa l’accusa della Procura di Brindisi, che ha chiuso le indagini nei confronti di 145 persone accusate, a vario titolo, di 252 imputazioni: associazione per delinquere, riciclaggio, indebite percezione di erogazioni pubbliche, malversazioni di erogazioni pubbliche e truffa. Tra loro ci sono anche Nicola e Michele Didonna, padre e figlio di 70 e 46 anni: il primo è attualmente capogruppo in consiglio comunale a Brindisi con il partito Futuro Nazionale ed è accusato di truffa, malversazione di erogazione pubbliche e indebita percezione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Indagato il capogruppo di Futuro Nazionale a Brindisi. L’accusa: truffa alle banche

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