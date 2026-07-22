Luca Bernardo passa a Futuro Nazionale | il capogruppo di FI al Comune di Milano fu candidato sindaco del centrodestra

Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, ha annunciato il passaggio a Futuro Nazionale. Nel 2021 era stato candidato sindaco del centrodestra a Milano. Ora, a cinque anni di distanza, la sua posizione politica si sposta più a destra, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità del cambio di partito.

Quando nel 2021 venne scelto come candidato sindaco del centrodestra si parlò di lui come di un uomo con saldi rapporti nel centro cattolico, ora – a cinque anni di distanza – la traiettoria politica di Luca Bernardo si sposta assai più a destra. L’ex rivale di Beppe Sala alla poltrona di sindaco di Milano e poi capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino ha aderito a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Una scelta che, secondo il movimento del generale, “segna un nuovo passo nel percorso di crescita” e contribuisce “a rafforzare la presenza politica” a Milano, oltre a “consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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