milano il capogruppo di fi luca bernardo aderisce a futuro nazionale

Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano ha annunciato l’adesione a un nuovo movimento politico. La conferenza stampa prevista per domani alle 11 in un palazzo municipale ufficializzerà questa decisione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi della scelta o sulle eventuali conseguenze politiche di questa adesione.

Terremoto al Consiglio comunale di Milano. Il capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo ha infatti deciso di aderire a Futuro Nazionale. L’annuncio ufficiale sarà fatto domani in una conferenza stampa a Palazzo Marino fissata per le 11. Vi prenderanno parte anche il consigliere regionale della Lombardia, Luca Ferrazzi (Futuro Nazionale) e, in collegamento, Roberto Vannacci. “La sua adesione segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni”, ha evidenziato Ferrazzi. Spiazzato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala: “Non lo sapevo, lo troverei molto strano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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