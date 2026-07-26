Wanda Nara e i suoi figli sono bloccati in un albergo in attesa di una firma necessaria da parte di Mauro Icardi, che consentirebbe loro di tornare in Argentina. La situazione si presenta come un ostacolo legale che impedisce il rientro della famiglia nel loro paese d’origine. La mancanza del documento richiesto ha creato un blocco temporaneo, lasciando i figli di Nara in una stanza d’albergo mentre si attende la firma.

Dopo il trauma per la rapina subita, il dramma di non poter tornare a casa. Wanda Nara e i suoi figli stanno vivendo un incubo: bloccati in una stanza d'albergo in attesa di una firma di Mauro Icardi. Per far ritorno in Argentina infatti, dove la showgirl vive con tutti cinque i figli da circa 3 anni, serve l'autorizzazione dell'ex attaccante dell'Inter visto che nella rapina subita domenica sera sono stati portati via anche i passaporti dei ragazzi., Dopo lo shock per il furto subito nella villa a Galliate durante la finale del Mondiale, Wanda e i suoi figli non possono fare ritorno in Argentina: tra gli oggetti trafugati dai rapinatori ci sarebbero anche i passaporti di tutti e 5 i figli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Incubo Wanda Nara: per riportare i figli in Argentina serve la firma di Icardi

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