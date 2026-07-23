Wanda Nara ha ingaggiato come modella una donna che si sospetta fosse la sua presunta amante. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha attirato l’attenzione delle cronache di gossip. La relazione tra Nara e Icardi, caratterizzata da tradimenti, si è protratta nel tempo, coinvolgendo anche la presenza di due figlie. La scelta di Nara di coinvolgere una nuova modella ha alimentato ulteriori polemiche e discussioni sui social.

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre stato molto complicato, nato da un tradimento quando Wanda stava con Maxi Lopez, e terminato tra tradimenti reciproci dopo due figlie e un amore sicuramente passionale. Durante e dopo la separazione i due non si sono scambiati colpi bassi tra denunce per aver mostrato le figlie sui social alle accuse per il mancato mantenimento. L'ultimo presunto sgarbo, almeno in ordine di tempo, sarebbe stato fatto da Wanda Nara che ha ingaggiato nella sua agenzia di modelle, la World Marketin Models, fondata pochi giorni prima del Mondiale, Ekaterina Ojeda causa della presunta separazione tra Icardi e l'attuale compagna, China Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultimo sgarbo di Wanda Nara a Icardi: ingaggia come modella la sua presunta amante

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WANDA NARA VS. MAURO ICARDI: LA VERDAD DEL VIAJE SUSPENDIDO

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