Il Tribunale ha respinto la richiesta di mantenimento provvisorio avanzata durante il procedimento di divorzio tra l’attaccante e l’ex moglie. La richiesta riguardava una somma considerevole, ma il giudice ha deciso di non accogliere l’istanza. La separazione tra le due parti prosegue senza ulteriori provvedimenti di sostegno economico temporaneo. Nessuna altra misura cautelare è stata adottata nel procedimento in corso.

Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale ha respinto la maxi richiesta di mantenimento provvisorio per la separazione tra l’attaccante e l’ex moglie. Il primo round della complessa e mediatica battaglia legale per il divorzio sorride all’attaccante in forza al Galatasaray. Mauro Icardi ha vinto la contesa cautelare contro l’ex compagna: non dovrà versare alcun assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Lo storico e travagliato scontro in tribunale tra la nota showgirl argentina e il centravanti sudamericano si risolve, in questa delicata fase preliminare, a favore del calciatore, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Divorzio Icardi Wanda Nara: il Tribunale respinge la maxi richiesta di mantenimento provvisorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SIN PIEDAD CONTRA MAURO ICARDI: LO QUE COBRARÍA WANDA NARA TRAS EL POLÉMICO DIVORCIO

Notizie e thread social correlati

Wanda Nara, Icardi vince in tribunale: non dovrà pagare mantenimento di 250mila euroIl tribunale ha stabilito che l’ex marito non dovrà versare 250mila euro di mantenimento provvisorio.

Wanda Nara e Mauro Icardi, il divorzio è vicino. L'avvocata: "Sarà tra il 6 e il 7 maggio"Le indiscrezioni indicano che Wanda Nara e Mauro Icardi stanno per ufficializzare la separazione.

Argomenti più discussi: Lewa difficile per il dopo Vlahovic può tornare di moda Mauro Icardi | la situazione; Sanremo rivoluziona regolamento: cambiati big in gara, voto e calendario.

Wanda Nara, stop all'assegno da 250 mila euro al mese: il tribunale dà ragione a Mauro IcardiLa decisione rappresenta una prima vittoria per il calciatore nella complessa battaglia legale che segue la fine del loro matrimonio e che coinvolge anche patrimonio, accordi economici e gestione dell ... msn.com

Wanda Nara, Icardi vince in tribunale: non dovrà pagare mantenimento di 250mila euro(Adnkronos) - Niente assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno d ... msn.com