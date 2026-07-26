L'eurodeputata di Avs ha attribuito l’attentato di Berlino all’estrema destra e ha dichiarato che l’antifascismo include anche questa interpretazione. Ha affermato che negare la realtà e adattarla ai propri schemi ideologici fa parte di questa posizione.

"L'antifascismo per me è anche questo", dice Ilaria Salis. Pr l'eurodeputata di Avs è anche, evidentemente, negare la realtà e forzarla all'interno dei propri steccati ideologici. Il post pubblicato su X dopo l'attentato di Berlino lascia sgomenti. Le autorià tedesche sono a caccia di uno 21enne di origine libanesi, a quanto pare radicalizzato e sostenitore dello Stato islamico, che si è lanciato con un auto sulla folla del Pride e poi ha continuato a infierire a colpi di coltello. Bilancio: una donna morta e 16 feriti. Sentite cosa scrive Salis: "Massima solidarietà alle vittime dell'orrendo attentato al Pride di Berlino. Le dinamiche dell'attacco e le responsabilità sono ancora da accertare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incredibile Salis, per l'attentato di Berlino tira in ballo "l'estrema destra"

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