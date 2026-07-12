La bomba esplosa davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci si avvicina a una soluzione, con nuove indagini che avanzano. Nei giorni successivi all’attentato, si era parlato di possibili collegamenti con dichiarazioni pubbliche di una leader politica, che aveva affermato che la democrazia era a rischio con l’estrema destra. Ora, le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi che potrebbero chiarire le responsabilità e il movente dell’attacco.

La verità sull’attentato a Sigfrido Ranucci è più vicina ora di quanto non lo fosse nei giorni immediatamente successivi alla bomba esplosa davanti alla sua abitazione. Ed è una verità che potrebbe offrire molti spunti di riflessione, visto come si stanno dirigendo le indagini. Tuttavia, a ottobre 2025, a sinistra si gridava alla tenuta democratica di questo Paese e lo si faceva dai palcoscenici internazionali, utilizzando il caso Ranucci per gettare ombre sull’Italia governata da Giorgia Meloni. Fu Elly Schlein, tra gli altri, a fare quello che col senno di poi sembra essere il passo più lungo della gamba quando, dal congresso del Pse ad Amsterdam, parlava di “democrazia a rischio” in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, quando Schlein disse: "La democrazia è a rischio con l’estrema destra"

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