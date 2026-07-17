Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso mentre camminava a piedi lungo la statale 379 nel Brindisino, vicino a Pantanagianni. L’incidente è avvenuto nella notte. Trasportato in ospedale, il giovane è morto poco dopo. La vittima è di origine marocchina e risiede nel comune di San Vito dei Normanni. La polizia ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un 17enne di origine marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito e ucciso mentre nella notte camminava a piedi lungo la strada statale 379 nel Brindisino, all'altezza di Pantanagianni. Il conducente che ha ha investito il minore si è fermato per prestare soccorso. Il ragazzino dopo l'impatto è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Brindisi: è morto poco dopo. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia stradale e dovranno chiarire le ragioni della presenza del 17enne su una strada ad alto scorrimento. Dai primi accertamenti non si esclude il gesto volontario da parte dell'adolescente. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, a piedi di notte sulla statale: diciasettenne investito da un'auto, è morto in ospedale

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