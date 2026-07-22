Un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico sulla statale a Bosnasco, in località Cardazzo. Era senza luci e senza casco al momento dell’incidente. L’incidente è avvenuto nella notte e le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo all’identità dell’automobilista coinvolto.

Travolto e ucciso da un’auto mentre, su un monopattino elettrico, percorreva la via Emilia in località Cardazzo, nel territorio comunale di Bosnasco (Pavia). La tragedia è avvenuta verso la mezzanotte di martedì e non c’è stato niente da fare per salvare K. S. M., un ragazzo libico di 16 anni che abitava a Stradella. Sembra che il giovane fosse sul monopattino senza luce e senza casco. I carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Stradella hanno aperto un’inchiesta per chiarire dinamica e responsabilità. Ecco la ricostruzione della tragedia avvenuta pochi minuti prima mezzanotte. Il ragazzo era sul monopattino che, dai primi rilievi dei carabinieri, sembra non avesse luci e il mezzo non era nemmeno assicurato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Pavia, 16enne in monopattino travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco. Era senza luce e senza casco

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