Incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo | morta una donna gravi i tre figli piccoli

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente sulla provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo ha causato la morte di una donna e il ferimento di suo marito e dei tre figli piccoli. Due auto si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche due giovani che erano sull’altra vettura. La donna deceduta aveva i tre figli piccoli con sé, tutti in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone ferite in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tragedia sulla strada provinciale 88 nel Barese dove due auto si sono scontrate violentemente. Feriti marito e figli piccoli della donna deceduta e due giovani che erano sull’altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BITONTO | Incidente mortale sulla strada provinciale 156: deceduto un 29enne di Giovinazzo

Video BITONTO | Incidente mortale sulla strada provinciale 156: deceduto un 29enne di Giovinazzo

Notizie e thread social correlati

Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche i tre figli della vittimaUn'auto si è scontrata con un'altra sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nella notte tra domenica e lunedì.

Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche tre bambiniNella notte tra domenica e lunedì si è verificato uno scontro tra due auto sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese.

Temi più discussi: Schianto sulla provinciale, muore scooterista di 59 anni; Auto contro scooter a Rivolta d’Adda: il motociclista Osvaldo Anziutti vola nel canale e muore; Scontro mortale tra auto e moto sulla provinciale: perizia sulla dinamica; Tragico schianto, morti due motociclisti.

incidente mortale sulla provincialeIncidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo: una donna muore, gravi i tre figli piccoliTragedia sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, dove un incidente mortale ha causato la morte di una donna e il ferimento grave ... bigodino.it

Incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo: morta una donna, gravi i tre figli piccoliLa tragedia sulla strada provinciale 88 nel Barese dove due auto si sono scontrate violentemente. Feriti marito e figli piccoli della donna deceduta e due giovani che erano sull’altra vettura. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web