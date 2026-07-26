Incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo | morta una donna gravi i tre figli piccoli

Un incidente sulla provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo ha causato la morte di una donna e il ferimento di suo marito e dei tre figli piccoli. Due auto si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche due giovani che erano sull’altra vettura. La donna deceduta aveva i tre figli piccoli con sé, tutti in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone ferite in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

La tragedia sulla strada provinciale 88 nel Barese dove due auto si sono scontrate violentemente. Feriti marito e figli piccoli della donna deceduta e due giovani che erano sull’altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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BITONTO | Incidente mortale sulla strada provinciale 156: deceduto un 29enne di Giovinazzo

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