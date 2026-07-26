Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato uno scontro tra due auto sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. L’incidente si è verificato intorno all’una di notte e ha causato la morte di una donna e il ferimento di sei persone, tra cui tre bambini. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un morto e sei feriti, tra i quali tre ragazzini. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto, intorno all'una di notte di domenica 26 luglio, sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i trebambini e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, i bambini sono stati trasportati dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche tre bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritrovato ferito in auto nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo: 42enne muore dopo due mesi di agoniaNella notte tra il 9 e il 10 marzo, le forze di polizia hanno trovato un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco all’interno della sua auto, nelle...

Incidente sull’Autolaghi nella notte: schianto tra due auto, una prende fuoco. Quattro giovani feritiNella notte tra domenica e lunedì, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sull’Autolaghi tra Castronno e Solbiate Arno.

Temi più discussi: Incidenti nella notte a Genova: frontale tra bici elettrica e auto, scontro moto-auto; Violento schianto sulla Provinciale a lago: 4 giovani coinvolti e soccorsi all'opera; Camion carico di polli si ribalta sull'A7: autostrada chiusa e traffico in tilt dopo l'incidente. Coda di 10 km; Incidente stradale nella notte, nello scontro fra due auto muore un 46enne.

Una donna è morta e due dei suoi figli sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto nella notte sulla SP88, tra Bitonto e Giovinazzo. Indagini in corso per chiarire la dinamica. x.com

Tragedia della strada nella notte, un morto e sei feritiTragedia della strada nella notte. È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto, intorno all’una, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzio ... zoom24.it

Pietro Fiordaliso muore a 17 anni a Triscina: scontro nella notte tra scooter e moto, feriti altri tre ragazziUna notte d’estate finita in tragedia a Triscina, frazione balneare di Castelvetrano. Pietro Fiordaliso, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2026. alphabetcity.it