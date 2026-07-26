incidente in via pizzetti centauro trovato a terra grave un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è stato trovato a terra in via Pizzetti, vicino alla sua moto. Un passante ha notato il corpo disteso e ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati gli operatori, che hanno prestato le prime cure. Il motociclista versa in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini sull’incidente. La moto si trovava poco distante dal luogo dell’incidente.

È stato un passante a notare il suo corpo disteso a terra, con la moto poco più in là. E sempre quella stessa persona ha chiamato il 118, ieri notte, permettendo agli operatori di accorrere per prestare le prime cure a un uomo di 43 anni. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, attorno a mezzanotte e mezza, in via Pizzetti Ildebrando quindi zona Sud della città di Reggio. Sul posto sono arrivate sia l’ambulanza che l’automedica: l’uomo è stato valutato come codice 3, quindi grave, e portato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova. Stando agli aggiornamenti forniti ieri dalla sanità locale, il 43enne è stato ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incidente in via Pizzetti. Centauro trovato a terra. Grave un uomo di 43 anniL’allarme dato da un passante, l’uomo era sulla strada e la moto poco distante. È in prognosi riservata. La polizia locale indaga per fare luce sulla dinamica . msn.com