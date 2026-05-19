Inverigo uomo trovato a terra in azienda | infortunio sul lavoro o malore? È grave

Questa mattina, in un’azienda situata nella zona industriale di via Valsorda a Inverigo, un uomo di 73 anni è stato ritrovato disteso a terra. La presenza di personale sul luogo ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti per prestare assistenza. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto e stabilire se si tratti di un infortunio sul lavoro o di un malore improvviso. La persona è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.

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Inverigo (Como), 19 maggio 2026 – Infortunio sul lavoro o malore? Questa mattina, all’interno di un’azienda nella zona industriale di via Valsorda a Inverigo, nel Comasco, un uomo di 73 anni è stato trovato a terra. La dinamica dell’episodio non è stata testimoniata e, al momento, non è chiaro se si tratti di un infortunio sul lavoro oppure di una caduta conseguente a un improvviso malore. Appena i colleghi si sono accorti di lui, è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos Lurago e un’auto infermieristica. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche e il trasporto in ospedale, al San Gerardo di Monza, è avvenuto in codice rosso: il 73enne ha riportato un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inverigo, uomo trovato a terra in azienda: infortunio sul lavoro o malore? È grave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente sul lavoro: grave infortunio per un uomo investito da un veicolo. Malore nel parcheggio dell'azienda: grave un uomo di 45 anniUn uomo di 45 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, dopo aver accusato un malore nel piazzale di un’azienda a Castrezzato.