Inverigo uomo trovato a terra in azienda | infortunio sul lavoro o malore? È grave

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in un’azienda situata nella zona industriale di via Valsorda a Inverigo, un uomo di 73 anni è stato ritrovato disteso a terra. La presenza di personale sul luogo ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti per prestare assistenza. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto e stabilire se si tratti di un infortunio sul lavoro o di un malore improvviso. La persona è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate gravi.

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Inverigo (Como), 19 maggio 2026 –  Infortunio sul lavoro o malore?   Questa mattina, all’interno di un’azienda nella zona industriale di via Valsorda a Inverigo, nel Comasco, un uomo di 73 anni  è stato trovato a terra.  La dinamica dell’episodio non è stata testimoniata e, al momento, non è chiaro se si tratti di un infortunio sul lavoro oppure di una caduta conseguente a un improvviso malore. Appena i colleghi si sono accorti di lui,  è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos Lurago e un’auto infermieristica. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche e il trasporto in ospedale, al San Gerardo di Monza, è avvenuto in codice rosso: il 73enne ha riportato un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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