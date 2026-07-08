Mede incidente tra auto e moto | grave centauro di 65 anni
Alle 10.30 di questa mattina sulla strada provinciale 194 a Mede, in provincia di Pavia, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Un centauro di 65 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non risultano altre persone coinvolte.
Mede (Pavia) – Grave incidente stradale questa mattina intorno alel 10.30 sulla Sp194 a Mede, in provincia di Pavia. Nello scontro tra un'auto e una moto u n uomo di 65 anni che era alla guida della moto, dopo essere stato sbalzato a circa 8 metri a seguito dell'impatto, è stato trasferito in elisoccorso e ricoverato in codice rosso per un trauma al torace al San Matteo di Pavia. La conducente che si trovava alla guida dell'auto, una donna di 75 anni, è stata trasferita in codice giallo sempre al San Matteo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'automedica, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incidente tra un'auto e una moto, morto 47enne
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