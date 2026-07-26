Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì in via Leonardo da Vinci, a San Leo di Anghiari. Uno scooter condotto da un giovane di 20 anni e una Lancia Y guidata da un coetaneo di Sansepolcro sono entrati in collisione poco dopo le 23. Il conducente dello scooter è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tanta apprensione per un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Leonardo da Vinci a San Leo di Anghiari. Erano da poco passate le 23 quando sono venuti a collisione uno scooter condotto da un 20enne residente ad Anghiari e una Lancia Y con al volante un coetaneo che risiede a Sansepolcro. Nell’urto, la peggio è toccata al centauro, per il quale si è reso necessario l’invio dell’ elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice giallo dapprima al San Donato di Arezzo e poi al policlinico delle Scotte a Siena. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza blsd di Anghiari, assieme all’automedica. Il ferito era comunque lucido, anche se evidenziava alcune escoriazioni, ma non sembrava che avesse subito fratture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente auto-moto. Ferito ventenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente tra un'auto e una moto, morto 47enne

Notizie e thread social correlati

Incidente a Pontecagnano Faiano, tra auto e moto: un feritoPoco prima delle 18, si è verificato un incidente sulla strada principale di Pontecagnano Faiano, coinvolgendo un’auto e una moto.

Incidente tra auto e moto a Campagna: un ferito in ospedaleUn incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio in via Calli, nel quadrivio di Campagna.

Temi più discussi: In moto contro un'auto sulla via Emilia, un ferito a Pontenure; Moto finisce nel fosso dopo lo scontro con un’auto: ferito un 60enne; Scontro auto-moto sul Lungarno D'Annunzio: 67enne ferito; Dolore e spavento a Bormio: un giovane ferito dopo un grave incidente in moto.

Incidente tra auto e moto a Montesilvano, un morto e un ferito x.com

Incidente auto-moto. Ferito ventenneTanta apprensione per un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Leonardo da Vinci a San ... lanazione.it

Incidenti stradali: a Tione gravissimo un 49enne; a Terragnolo ferito il sindacoSabato di scontri sulle strade. Nell'impatto tra un'auto e una moto ferito anche Massimo Zenatti, 62 anni, primo cittadino di Terragnolo ... rainews.it