Incidente auto-moto Ferito ventenne

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì in via Leonardo da Vinci, a San Leo di Anghiari. Uno scooter condotto da un giovane di 20 anni e una Lancia Y guidata da un coetaneo di Sansepolcro sono entrati in collisione poco dopo le 23. Il conducente dello scooter è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

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Tanta apprensione per un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì in via Leonardo da Vinci a San Leo di Anghiari. Erano da poco passate le 23 quando sono venuti a collisione uno scooter condotto da un 20enne residente ad Anghiari e una Lancia Y con al volante un coetaneo che risiede a Sansepolcro. Nell’urto, la peggio è toccata al centauro, per il quale si è reso necessario l’invio dell’ elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice giallo dapprima al San Donato di Arezzo e poi al policlinico delle Scotte a Siena. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza blsd di Anghiari, assieme all’automedica. Il ferito era comunque lucido, anche se evidenziava alcune escoriazioni, ma non sembrava che avesse subito fratture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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