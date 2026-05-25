Incidente tra auto e moto a Campagna | un ferito in ospedale

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio in via Calli, nel quadrivio di Campagna. La collisione ha provocato un ferito, trasportato in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ancora chiarendo le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Paura, oggi pomeriggio, in località Quadrivio di Campagna, dove un'auto e una moto si sono scontrate in via Calli per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente tra taxi e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23

Notizie e thread social correlati

Mantova, incidente tra auto e moto sull’Ostigliese: centauro 32enne morto in ospedale. Ferito il passeggeroUn incidente tra auto e moto si è verificato ieri pomeriggio sull'Ostigliese, nella zona di Valdaro a Mantova.

Incidente tra due moto in pieno centro a Salerno: un ferito in ospedaleOggi nel centro di Salerno si è verificato un incidente tra due motociclisti in via dei Principati.

Temi più discussi: Incidente tra auto e scooter: un 40enne all'ospedale; Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave un 23enne; Incidente tra auto e moto in via Settecrociari -; Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: ferito un 23enne.

Incidente stradale a Feltre: scontro tra auto e moto in via Montegge, un ferito x.com

Grave scontro tra un'auto e una bici, ciclista sbalzato sull'asfalto: mobilitazione di soccorritoriBORGO VALSUGANA. Scontro auto-bici. Gravissimo incidente in Valsugana e mobilitazione di soccorritori. L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, domenica 24 maggio, all'altezza del bivio che co ... ildolomiti.it

Sub annegati alle Maldive: (almeno) 13 mappe diverse per la grotta in cui sono rimasti intrappolati. È questa l'informazione oggi? reddit

Marcaria, schianto mortale tra auto e camion: muore una donna di 30 anni, inutili i soccorsiA Marcaria, nel Mantovano, una donna di 30 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega il paese a Bozzolo. L’impatto, un frontale tra un’auto e un ... alphabetcity.it