Incidente tra auto e moto a Campagna | un ferito in ospedale

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio in via Calli, nel quadrivio di Campagna. La collisione ha provocato un ferito, trasportato in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ancora chiarendo le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Paura, oggi pomeriggio, in località Quadrivio di Campagna, dove un'auto e una moto si sono scontrate in via Calli per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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