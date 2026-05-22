Incidente a Pontecagnano Faiano tra auto e moto | un ferito
Poco prima delle 18, si è verificato un incidente sulla strada principale di Pontecagnano Faiano, coinvolgendo un’auto e una moto. L’incidente si è verificato in Via Amerigo Vespucci, in un tratto trafficato della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento non sono note le cause precise dell’incidente e il numero di persone coinvolte.
Ennesimo incidente nel salernitano: poco prima delle 18, un'auto e una moto sulla nazionale di Pontecagnano Faiano, in Via Amerigo Vespucci, si sono scontrati per cause da accertare. La centrale operativa 118 ha attivato una ambulanza della Vopi che, giunta tempestivamente, ha immobilizzato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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