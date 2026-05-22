Incidente a Pontecagnano Faiano tra auto e moto | un ferito

Poco prima delle 18, si è verificato un incidente sulla strada principale di Pontecagnano Faiano, coinvolgendo un’auto e una moto. L’incidente si è verificato in Via Amerigo Vespucci, in un tratto trafficato della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento non sono note le cause precise dell’incidente e il numero di persone coinvolte.

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