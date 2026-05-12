Investe e uccide un 69enne poi fugge | positivo a cocaina e con quattro volte il limite di alcol

Un uomo di 52 anni albanese è stato accusato di aver investito e ucciso un uomo di 69 anni, nel territorio di Castel d’Aiano, il 27 aprile scorso. Dopo l’incidente, si è allontanato senza prestare assistenza. Durante i controlli, è risultato positivo a cocaina e con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. La sua posizione giudiziaria si è aggravata nelle ultime ore.

Si aggrava la posizione del 52enne albanese accusato di aver investito e ucciso Gaetano Martone, 69 anni, lo scorso 27 aprile a Castel d’Aiano, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. I Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano hanno infatti denunciato l’uomo anche per guida sotto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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