Inceneritore di Montale raddoppia la capacità Soluzione inaccettabile

Notizia in breve

L’inceneritore di Montale aumenterà la propria capacità di smaltimento, secondo i piani approvati. La decisione ha suscitato proteste da parte di alcune comunità locali, che definiscono la scelta “inaccettabile”. La struttura continuerà a operare e si prevede un incremento delle emissioni e dei volumi trattati, senza modifiche alle autorizzazioni attuali. La questione ha riacceso il confronto tra le parti coinvolte, con Montemurlo che si oppone alla decisione.