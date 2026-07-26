Inceneritore di Montale raddoppia la capacità Soluzione inaccettabile
L’inceneritore di Montale aumenterà la propria capacità di smaltimento, secondo i piani approvati. La decisione ha suscitato proteste da parte di alcune comunità locali, che definiscono la scelta “inaccettabile”. La struttura continuerà a operare e si prevede un incremento delle emissioni e dei volumi trattati, senza modifiche alle autorizzazioni attuali. La questione ha riacceso il confronto tra le parti coinvolte, con Montemurlo che si oppone alla decisione.
Montale, 26 luglio 2026 – L’ inceneritore di Montale non solo resterà in funzione, ma è destinato ad aumentare la propria capacità. Una prospettiva che riaccende uno scontro mai sopito e che vede Montemurlo tornare sulle barricate. Proseguono gli strascichi dopo il via libera dell’Ato Toscana Centro al Piano economico finanziario 2026-2029, che ha dato il via libera anche al revamping dell’impianto e all’incremento della sua capacità fino a sfiorare le 100mila tonnellate annue. Una decisione che il Comune di Montemurlo contesta duramente, ricordando come da decenni il proprio territorio conviva con le ricadute ambientali dell’impianto senza aver mai ottenuto alcun indennizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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