la filosofia per i bambini al montale nascono racconti

PONTEDERA Il liceo linguistico e scienze umane "Eugenio Montale" di Pontedera al centro di un meeting internazionale dedicato alla Philosophy for Children, metodologia educativa che avvicina bambini e ragazzi alla riflessione filosofica attraverso il dialogo, la narrazione e la creatività. L’appuntamento internazionale è in corso in questi giorni e vede Pontedera come epicentro di diverse scuole e istituzioni di Paesi esteri quali Romania, Turchia e Francia. All’iniziativa, infatti, partecipano, insieme al Liceo Montale, tre scuole europee partner: il Colegiul Na?ional Spiru Haret di Bucarest, il Karaman Lisesi di Karaman, in Turchia, e il Lycée Marie Noël – Eic Tourcoing, in Francia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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