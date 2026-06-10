Più rifiuti nell' inceneritore di Forlì | il sindaco chiude la discussione

Notizia in breve

Il sindaco di Forlì ha annunciato ufficialmente che non ci saranno aumenti nella capacità dell’inceneritore di via Grigioni. La decisione arriva dopo un dibattito pubblico e richieste di ampliamento, ma l’amministrazione ha deciso di mantenere le attuali restrizioni. Attualmente, l’impianto tratta una certa quantità di rifiuti, senza prevedere modifiche future riguardo alla sua portata. La questione rimane al centro di discussioni locali.