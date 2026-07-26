Incendio sul Gargano turisti evacuati su barche della guardia costiera | Fiamme anche sulla costa del Basso Molise

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Gargano, nella zona rurale vicino a Baia di Manaccora, nel comune di Peschici. La guardia costiera ha evacuato i turisti, trasportandoli via mare su barche. Contestualmente, sono state segnalate fiamme anche sulla costa del Basso Molise. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di contenere le fiamme. Nessuna informazione sulle cause o sui danni.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo., Sul posto stanno operando due Canadair, autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio, che però insiste a causa del vento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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