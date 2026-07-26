Oltre mille persone sono state evacuate in mare con le barche della guardia costiera, tra turisti e residenti, da diversi villaggi e campeggi lungo il Gargano. Le fiamme, alimentate dal vento di libeccio, si sono estese fino al Basso Molise, mentre le operazioni di evacuazione sono ancora in corso. Nel frattempo, treni e passeggeri sono rimasti bloccati alla stazione di Termoli a causa dell’incendio.

Turisti evacuati in mare dalle barche della guardia costiera, oltre mille tra villaggi, campeggi e strutture sfollate. È emergenza sul Gargano, litorale nord pugliese avvolto da un imponente incendio che alimentato anche dal vento di libeccio che sta spingendo le fiamme fino al Basso Molise. Il rogo si è sviluppato dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, nella zona di tra Peschici e Vieste. E da quel momento non si è più fermato. I turisti e i villaggi evacuati sul Gargano Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti salvate dalle spiagge. Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi. Fiamme fino al Basso Molise, treni e passeggeri bloccati a Termoli

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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