incendio sul gargano turisti evacuati su barche della guardia costiera

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel territorio rurale vicino alla Baia di Manaccora, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Le fiamme hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire con diversi mezzi. Per mettere in sicurezza i presenti, i turisti sono stati evacuati e trasportati via mare con le barche della guardia costiera. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni materiali.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo., Sul posto stanno operando due Canadair, autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio, che però insiste a causa del vento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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