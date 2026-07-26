Incendio sul Gargano turisti evacuati su barche della guardia costiera
Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel territorio rurale vicino alla Baia di Manaccora, nel comune di Peschici, nel Foggiano. Le fiamme hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire con diversi mezzi. Per mettere in sicurezza i presenti, i turisti sono stati evacuati e trasportati via mare con le barche della guardia costiera. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o sui danni materiali.
Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo., Sul posto stanno operando due Canadair, autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio, che però insiste a causa del vento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera
Notizie e thread social correlati
Incendio in Gargano, turisti evacuati su barche della guardia costieraUn incendio si è sviluppato nel Gargano, lungo la costa tra Peschici e Vieste, e sta interessando le aree vicino al mare.
Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche della guardia costiera: alta colonna di fumo visibile dalla spiaggiaUn incendio si è sviluppato nella zona tra Peschici e Vieste sul Gargano nella tarda mattinata di domenica 26 luglio.
Temi più discussi: Paura al porto turistico di Manfredonia: l'esplosione e poi le fiamme, distrutta imbarcazione - FoggiaToday; Incendio al porto turistico di Manfredonia: yacht in fiamme alla Marina del Gargano, paura tra i diportisti VIDEO; Esplosione e incendio, terrore al porto: barca in fiamme. Tre turisti salvati dai vigili del fuoco; Manfredonia, incendio distrugge yacht nel porto turistico. Paura per i tre turisti a bordo.
Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche della guardia costiera #incendio x.com
Incendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati fatti evacuare su delle barche della guardia costiera. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia cost facebook
Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costieraUn vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco ... ansa.it
Paura per l’incendio sul Gargano: a Peschici turisti in fuga su barche della Guardia costieraRogo in corso dalla tarda mattinata a ridosso delle baie di Peschici: sul posto due canadair e un elicottero, chiusa la litoranea ... quotidiano.net