Incendio sul Gargano le fiamme raggiungono la spiaggia | turisti evacuati sulle barche della guardia costiera

Un incendio si è sviluppato vicino a Peschici nel Gargano, coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Le fiamme hanno raggiunto la spiaggia, portando all’evacuazione di residenti e turisti. Le persone sono state fatte salire sulle barche della guardia costiera per mettersi in salvo. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali feriti o danni strutturali. Le autorità stanno intervenendo per domare le fiamme e gestire la situazione.

Un vasto incendio vicino a Peschici, nel Gargano, ha costretto residenti e turisti all’evacuazione. Ad andare in fiamme, stando a quanto dichiarato dal sindaco Luigi d’Arenzo, è un’ampia zona di macchia mediterranea e pini d’Aleppo. Sul posto stanno operando le autobotti dei vigili del fuoco, oltre a personale della protezione civile. L’intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l’incendio, che però non è facile da domare. «È stato già richiesto l’intervento di un mezzo aereo », fa sapere il primo cittadino di Peschici. La nube di fumo è visibile da diverse decine di chilometri di distanza. Evacuati i turisti in spiaggia. Mentre i pompieri... 🔗 Leggi su Open.online

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