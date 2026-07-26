Un incendio si è sviluppato questa mattina tra Peschici e Vieste, nel Gargano. Le fiamme hanno costretto oltre mille turisti a lasciare i villaggi, evacuati via mare con le barche della guardia costiera. La litoranea è stata chiusa per permettere le operazioni di emergenza. Sul posto operano vigili del fuoco e forze dell’ordine, mentre le fiamme continuano a essere controllate.

Incendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati fatti evacuare su delle barche della guardia costiera. La vicenda Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi turisti, chiusa la litoranea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

Notizie e thread social correlati

Incendio sul Gargano, le fiamme raggiungono la spiaggia: turisti evacuati sulle barche della guardia costieraUn incendio si è sviluppato vicino a Peschici nel Gargano, coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea e pini d'Aleppo.

Leggi anche: Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: alta colonna di fumo visibile dalla spiaggia

Temi più discussi: Paura al porto turistico di Manfredonia: l'esplosione e poi le fiamme, distrutta imbarcazione - FoggiaToday; Incendio al porto turistico di Manfredonia: yacht in fiamme alla Marina del Gargano, paura tra i diportisti VIDEO; Esplosione e incendio, terrore al porto: barca in fiamme. Tre turisti salvati dai vigili del fuoco; Manfredonia, incendio distrugge yacht nel porto turistico. Paura per i tre turisti a bordo.

NEWS - Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costiera ift.tt/hbzdXco x.com

Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costieraUn vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco ... ansa.it

Incendio sul Gargano, in fiamme macchia mediterranea e pineta. Turisti evacuati su barche guardia costieraUn vasta incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco ... gazzettadiparma.it