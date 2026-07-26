Oltre mille persone sono state evacuate dal Gargano, con l’uso di barche della guardia costiera, coinvolgendo villaggi, campeggi e strutture. L’incendio interessa il litorale nord pugliese ed è alimentato dal vento di libeccio, che sta spingendo le fiamme verso il Basso Molise. La situazione è in evoluzione e si registra un’evacuazione di massa nelle zone colpite.

Turisti evacuati in mare dalle barche della guardia costiera, oltre mille tra villaggi, campeggi e strutture sfollate. È emergenza sul Gargano, litorale nord pugliese avvolto da un imponente incendio che alimentato anche dal vento di libeccio che sta spingendo le fiamme fino al Basso Molise. Il rogo si è sviluppato dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, nella zona di tra Peschici e Vieste. E da quel momento non si è più fermato. I turisti e i villaggi evacuati sul Gargano Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti salvate dalle spiagge. Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi. Il libeccio spinge le fiamme fino al Basso Molise

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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