Incendio sul Gargano turisti evacuati con le barche della guardia costiera | sfollati oltre mille villaggi chiusa la litoranea
Un incendio si è sviluppato tra Peschici e Vieste sul Gargano nella tarda mattinata di domenica 26 luglio. Le fiamme hanno coinvolto diverse aree e hanno reso necessario l’intervento della guardia costiera, che ha evacuato i turisti utilizzando barche. Oltre mille persone sono state sfollate dai villaggi della zona. La litoranea è stata chiusa per permettere le operazioni di emergenza e contenere l’incendio. Le autorità stanno monitorando la situazione e coordinando le operazioni di spegnimento.
Incendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati fatti evacuare su delle barche della guardia costiera. La vicenda Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera
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