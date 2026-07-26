Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Gargano, costringendo oltre mille persone a lasciare le proprie strutture turistiche. I turisti sono stati evacuati in mare con le barche della guardia costiera, mentre le fiamme si sono estese fino al Basso Molise. Il vento di libeccio ha alimentato le fiamme, che hanno coinvolto villaggi, campeggi e strutture lungo il litorale nord pugliese.

Turisti evacuati in mare dalle barche della guardia costiera, oltre mille tra villaggi, campeggi e strutture sfollate. È emergenza sul Gargano, litorale nord pugliese avvolto da un imponente incendio che alimentato anche dal vento di libeccio che sta spingendo le fiamme fino al Basso Molise. Il rogo si è sviluppato dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, nella zona di tra Peschici e Vieste. E da quel momento non si è più fermato. I turisti e i villaggi evacuati sul Gargano Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti salvate dalle spiagge. Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollate oltre mille persone. Il libeccio spinge le fiamme fino al Basso Molise

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

Notizie e thread social correlati

Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: sfollati oltre mille villaggi. Il libeccio spinge le fiamme fino al Basso MoliseOltre mille persone sono state evacuate dal Gargano, con l’uso di barche della guardia costiera, coinvolgendo villaggi, campeggi e strutture.

Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche della guardia costiera | Fiamme anche sulla costa del Basso MoliseUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Gargano, nella zona rurale vicino a Baia di Manaccora, nel comune di Peschici.

Incendi sul Gargano e in Molise: evacuate spiagge e campeggi, anziani trasferiti da una RsaUn vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco ... ansa.it

Incendio sul Gargano, sfollati oltre mille villaggi Il libeccio spinge le fiamme fino al Basso MoliseTuristi evacuati in mare dalle barche della guardia costiera, oltre mille tra villaggi, campeggi e strutture sfollate. È emergenza sul ... msn.com