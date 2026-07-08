Incendio a Milano | alta colonna di fumo nera visibile per chilometri

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha provocato una colonna di fumo nero visibile nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. La provenienza e le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando la situazione. Non si segnalano al momento feriti o altre conseguenze immediate. La colonna di fumo si estende per diversi chilometri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'alta colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora da chiarire l'esatta provenienza e le cause. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mantova, incendio in azienda chimica: densa colonna di fumo nero

Video Mantova, incendio in azienda chimica: densa colonna di fumo nero

Notizie e thread social correlati

Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometriUn incendio si è sviluppato in un condominio a Dalmine, in provincia di Bergamo, generando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di...

Leggi anche: Incendio a Milano in un capannone alla Bovisa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Temi più discussi: Incendio in un appartamento a Lorenteggio: fiamme in camera da letto, una donna in ospedale; Milano, fiamme all’hotel Michelangelo; Incendio in via della Pineta Sacchetti: alta colonna di fumo in tutta l'area, in azione i vigili del fuoco; Perché a luglio i treni ad alta velocità tra Roma e Milano ci metteranno quasi sei ore.

incendio a milano altaVasto incendio all’agriturismo L’Agricola a Lainate: il video dell’alta colonna di fumo neroNel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si è sviluppato un vasto incendio all'interno dell'agriturismo L'Agricola. La struttura si trova in via Rho al civico 90 a Lainate, un comune c ... fanpage.it

incendio a milano altaIncendio a L’Agricola di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroIl rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web