Incendio a Milano | alta colonna di fumo nera visibile per chilometri

Un incendio ha provocato una colonna di fumo nero visibile nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. La provenienza e le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando la situazione. Non si segnalano al momento feriti o altre conseguenze immediate. La colonna di fumo si estende per diversi chilometri.

Un'alta colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora da chiarire l'esatta provenienza e le cause. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mantova, incendio in azienda chimica: densa colonna di fumo nero

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