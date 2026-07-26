Un incendio si è sviluppato nel carcere Mammagialla di Viterbo, causando 23 persone intossicate. Durante l'emergenza, un detenuto di 29 anni si è suicidato. Le fiamme sono state domate dalle squadre di pronto intervento. Non ci sono altri decessi segnalati. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio e sulle circostanze del suicidio.

Un incendio divampato all’interno del carcere Mammagialla di Viterbo ha provocato 23 feriti. Approfittando del caos, un detenuto di 29 anni si è tolto la vita. Almeno è questa la prima ipotesi degli inquirenti, anche se non è esclusa la disposizione di un’autopsia. Il rogo è divampato nella sezione precauzionale del penitenziario. Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo Un detenuto di 29 anni si è tolto la vita Sovraffollamento nel carcere di Viterbo, la denuncia Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo L’allarme è scattato intorno alle ore 20 di sabato 25 luglio nella sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo “Mammagialla” di Viterbo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo, 23 intossicati: un detenuto nel caos si toglie la vita

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