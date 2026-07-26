Nella sezione precauzionale di un carcere a Viterbo, un incendio si è sviluppato nella tarda serata, provocando l’intossicamento di 23 persone tra detenuti e operatori. Durante i soccorsi, un detenuto di 29 anni si è suicidato in cella, approfittando della confusione. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per domare le fiamme, mentre i feriti sono stati portati in ospedale.

AGI - Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella sezione precauzionale del carcere "Mammagialla" di Viterbo. Durante i soccorsi un detenuto di 29 anni si è tolto la vita in cella, approfittando dal caos generato dal rogo. Sul posto sono subito sopraggiunti gli agenti della Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e il PM di turno per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Secondo i primi riscontri, l'incendio sarebbe di origine dolosa e appiccato da alcuni reclusi. Le fiamme e il denso fumo hanno saturato rapidamente gli ambienti e l'infermeria, imponendo un'evacuazione d'urgenza gestita dall'Ares 118, che ha schierato un imponente dispositivo di soccorso con mezzi avanzati e il Nucleo maxiemergenze. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Incendio nel carcere di Viterbo, 23 intossicati. Un detenuto di 29 anni si toglie la vita

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