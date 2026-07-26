Incendio nel carcere di Viterbo un detenuto si è suicidato durante l’emergenza | il rogo sarebbe doloso

Durante l’incendio nel carcere di Viterbo, un detenuto si è tolto la vita impiccandosi in cella. L’incendio, che si è sviluppato in modo doloso, ha causato il ricovero di 17 reclusi e 6 agenti per intossicazione da fumo. Le fiamme sono state domate dalle squadre di emergenza, mentre le autorità hanno avviato le indagini sul caso.

Nuovi dettagli sull’incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo: un detenuto si è impiccato in cella, mentre 17 reclusi e 6 agenti sono finiti in ospedale per le inalazioni da fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo, 23 intossicati in ospedale; Incendio in carcere Viterbo, 23 soccorsi tra cui 6 guardie penitenziarie; Incendio nel carcere di Viterbo, oltre 20 feriti anche gravi; Incendio nel carcere di Mammagialla a Viterbo: 20 detenuti intossicati, uno in codice rosso.

Incendio nel carcere di Viterbo, un detenuto si è impiccato in cella nella notte. Un 29enne si è tolto la vita approfittando della confusione generata dal rogo appiccato da altri detenuti #ANSA x.com

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