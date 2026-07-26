Un incendio si è sviluppato ieri sera nella sezione protetta di un carcere a Viterbo, provocando l’intossicazione di 17 detenuti e 6 agenti di polizia penitenziaria. Le fiamme sono state causate dall’incendio di alcuni materassi. I soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire le conseguenze dell’incendio e assistere le persone coinvolte. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle cause precise dell’incendio o sulle condizioni di salute dei coinvolti.

È di 17 detenuti e 6 agenti di polizia penitenziaria intossicati il bilancio dei soccorsi per l'incendio scoppiato ieri sera, 25 luglio, nella sezione protetta del carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Durante la notte, anche una vittima: un detenuto che si è tolto la vita in cella. Fin dai primi momenti subito dopo l'incendio si è attivata una staffetta dei soccorsi, con 4 ambulanze che a più riprese hanno trasportato i vari intossicati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, tutti con codici tra il giallo e il verde, e uno in codice rosso perché in condizioni più gravi. Ulteriori sei sono stati ricoverati in codice giallo. Mentre altri dieci sono stati assistiti direttamente in carcere, uno in codice giallo e nove in codice verde per lievi sintomi da inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incendio nel carcere di Viterbo, intossicati 17 detenuti e 6 agenti. «Hanno dato fuoco ai materassi»

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Incendio nel carcere di Viterbo, oltre 20 feriti anche gravi ift.tt/CyH36Yi ift.tt/xzm2Fev x.com

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