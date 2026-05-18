Incendio nel carcere Malaspina materasso a fuoco in una cella | agenti e detenuti intossicati

Ieri sera, all’interno dell’Istituto minorile di via Cilea, si è sviluppato un incendio in una cella del carcere Malaspina. Le fiamme sono state causate, secondo le prime ricostruzioni, da alcuni dei giovani detenuti che si trovavano nella struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno provveduto a evacuare l’area. Durante le operazioni, alcuni agenti e detenuti sono rimasti intossicati a causa del fumo prodotto dall’incendio.

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