Nella notte si sono concluse le operazioni di soccorso dopo un incendio scoppiato nella sezione precauzionale di un carcere a Viterbo. L'incendio si è sviluppato intorno alle 00.35 e ha provocato 23 feriti. Le autorità hanno intervenuto prontamente per gestire la situazione e assistere i detenuti e il personale coinvolto. Non sono stati segnalati decessi. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Si sono concluse nella notte, intorno alle 00.35, le operazioni di soccorso per un incendio divampato all’interno della sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Il bilancio definitivo dell’emergenza è di 23 persone trasportate in ospedale per accertamenti e cure da inalazione di fumo: si tratta nello specifico di 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria. In base ai primi riscontri, il rogo sarebbe di origine dolosa e potrebbe essere stato appiccato da alcuni reclusi. Sul caso sono attualmente in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che ha saturato rapidamente diversi locali, compresa l’infermeria, rendendo necessaria l’immediata evacuazione dell’intera sezione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Incendio nel carcere di Viterbo, il bilancio e' di 23 feriti

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