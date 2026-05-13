Detenuto si toglie la vita in carcere inalando gas

Un uomo di 43 anni si è tolto la vita in carcere inalando gas. Era detenuto con una condanna definitiva e si trovava in attesa di giudizio davanti alla Corte d’Appello. Le autorità hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire quanto accaduto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del gesto. La notizia ha suscitato reazioni tra le persone che lo conoscevano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Aveva 43 anni e una pesante condanna alle spalle, ma era in attesa del processo davanti alla Corte d’Appello. Ieri, però, si è tolto la vita nella sua cella del carcere Sant’Anna. Ancora un suicidio nel penitenziario modenese: la nostra, infatti, risulta tra le città – se non la città - con il più alto tasso di suicidi negli ultimi tre anni. Come avvenuto in altre recenti circostanze, il detenuto, italiano ha utilizzato un sacchetto e il fornellino a gas per compiere l’estremo gesto, dopo essersi sottoposto a visita psicologica. Per la modalità con cui si è tolto la vita, non si escude abbia lasciato uno scritto ma gli accertamenti sono ora in corso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Detenuto si toglie la vita in carcere inalando gas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’AnnaModena, 12 maggio 2026 – Un uomo si è tolto la vita all’interno del carcere di Sant’Anna. Argomenti più discussi: Detenuto si toglie la vita nel carcere di Torino; Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’Anna; Tragedia nel carcere di Torino: detenuto si toglie la vita; Tragedia nel carcere di Parma: detenuto di 27 anni si toglie la vita. La mia recensione: Cinque piccoli maiali reddit Tragedia nel carcere di Torino: detenuto si toglie la vitaUn nuovo dramma colpisce il sistema delle carceri italiane e riaccende i riflettori su una situazione sempre più critica. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un detenuto ha perso la vita ... giornalelavoce.it