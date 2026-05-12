Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’Anna

Un uomo ha compiuto un gesto estremo all’interno del carcere di Sant’Anna. I funzionari penitenziari hanno scoperto il suo corpo e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i medici, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda è ora al centro delle indagini delle autorità competenti.

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Modena, 12 maggio 2026 – Un uomo si è tolto la vita all’interno del carcere di Sant’Anna. Secondo le prime notizie che si hanno in merito all’accaduto, il detenuto, un italiano di cui ancora non si conosce l’età e che era in attesa del processo d’appello, avrebbe inalato gas, presumibilmente dal fornelletto utilizzato per cucinare. Il suicidio segue quello accaduto nei giorni scorsi in carcere a Parma, dove un 27enne si è ucciso impiccandosi. Di quanto avvenuto all’interno del Sant’Anna si sta ora occupando Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti, che si è subito attivato per approfondire la vicenda: “Troppo poco si fa per i detenuti per il rispetto dei loro diritti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Detenuto si toglie la vita nel carcere di Sant’Anna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tragedia nel carcere di Parma: detenuto di 27 anni si toglie la vitaNuovo suicidio in carcere in Emilia-Romagna, negli Istituti penitenziari di Parma. Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Argomenti più discussi: No al Consiglio in carcere a Modena, Comune e Pd contestano le motivazioni del Governo; Carcere, il Dap sul no al Consiglio: Richiesta vaga e generica. Nessuna finalità rieducativa; Dramma dietro le sbarre, detenuto non risponde: trovato morto nella sua cella; Ferrara, detenuto muore in ambulanza: la Procura dispone l’autopsia. Detenuto si toglie la vita in carcere a ComoSi è tolto la vita il carcerato 24enne rimasto ferito la scorsa settimana nella rivolta che ha coinvolto circa 50 detenuti nel carcere di Como. Il giovane è stato trovato impiccato nella sua cella, ... rainews.it