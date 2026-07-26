Un incendio si è sviluppato vicino a diverse abitazioni, creando una colonna di fumo denso che ha ridotto la visibilità e reso l’aria irrespirabile. Le fiamme hanno provocato la chiusura di strade e il blocco di treni nelle zone interessate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere il rogo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni strutturali.

Il fumo denso ha iniziato a calare all’improvviso, trasformando l’aria calda del primo pomeriggio in una cappa irrespirabile e fuligginosa. In pochi minuti, il crepitar del fuoco si e unito al rumore sordo del vento, che spingeva le fiamme a grande velocita verso le prime abitazioni, scatenando il panico tra i residenti e i villeggianti costretti ad abbandonare di corsa le proprie case. Tra le urla dei vicini e le sirene dei mezzi di soccorso in arrivo, la minaccia del rogo si e trasformata in un incubo tangibile, capace di paralizzare l’intera zona e spezzare in due la rete dei collegamenti. L’avanzata delle fiamme lungo il litorale. La costa molisana e stata colpita da un devastante incendio che sta interessando in particolar modo la fascia di territorio compresa tra i comuni di Termoli e Campomarino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Incendio fuori controllo in Italia, fiamme vicino alle case: treni e strade bloccati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Europa in fiamme: incendi fuori controllo, 6 Luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Incendio a Cerveteri, sterpaglie in fiamme vicino alle caseUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica a Cerveteri, lungo via Fosso di Centocorvi.

Incendio nella notte, fiamme vicino alle case: trovati possibili inneschiNella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio, si è sviluppato un incendio a Torre del Lago, nei campi alla fine di via Martiri di Sant’Anna, vicino al...

Temi più discussi: Incendi in Francia e Spagna, evacuate decine di migliaia di persone; Francia, maxi incendio fuori controllo in Gironda: 2.000 ettari in fumo e 12 mila evacuati; Incendi fuori controllo in Francia e Spagna; Spagna, vasto incendio fuori controllo in Aragona: evacuati gli abitanti di Molinos.

Spagna, il grande incendio è fuori controllo. Due dei tre roghi tra #Avila e #Madrid si sono uniti oggi in un solo incendio e corrono favoriti dal vento. Quasi 25.000 ettari sono stati colpiti e 80.000 persone sono state evacuate. In Francia brucia ancora la x.com

Francia, maxi incendio fuori controllo in Gironda: 2.000 ettari in fumo e 12 mila evacuatiProsegue senza sosta il vasto incendio che da mercoledì sta devastando la zona del bacino di Arcachon, nel dipartimento francese della Gironda. Le fiamme hanno già distrutto circa 2.000 ettari di bosc ... msn.com

Incendio fuori controllo a San Gregorio a Sinnai: fiamme alte, possibile evacuazione di residenti e suoreSINNAI. Un nuovo incendio boschivo si è sviluppato stavolta nel territorio di Sinnai, in località San Gregorio. youtg.net