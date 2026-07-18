Nella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio, si è sviluppato un incendio a Torre del Lago, nei campi alla fine di via Martiri di Sant’Anna, vicino al confine con la provincia di Pisa. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni e sono stati trovati possibili inneschi sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e verificare le cause. Non ci sono ancora dettagli sulle origini dell’incendio o eventuali danni alle strutture.

Momenti di paura nella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio a Torre del Lago, dove un vasto incendio è divampato nei campi alla fine di via Martiri di Sant’Anna, a pochi passi dal confine con la provincia di Pisa. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso delle abitazioni, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori per evitare che il rogo raggiungesse il centro abitato. Il rapido intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile comunale di Viareggio e le squadre antincendio delle Misericordie di Torre del Lago e Viareggio, supportate da diverse autobotti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio nella notte, fiamme vicino alle case: trovati possibili inneschi

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Incendio a Nocera, in fumo 150 ettari di bosco: fiamme anche vicino alle case

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