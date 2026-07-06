Incendio a Cerveteri sterpaglie in fiamme vicino alle case

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica a Cerveteri, lungo via Fosso di Centocorvi. Le fiamme hanno coinvolto un fronte di sterpaglie situato vicino alle abitazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni alle proprietà o su eventuali interventi di soccorso. La causa dell’incendio non è stata ancora resa nota. Non sono stati segnalati feriti o incidenti legati all’evento.

Cerveteri, 6 luglio 2026 – Incendio nel pomeriggio di domenica a Cerveteri, dove un fronte di sterpaglie in fiamme si è sviluppato lungo via Fosso di Centocorvi, in provincia di Roma. Le fiamme hanno lambito l’area residenziale, mettendo a rischio alcune abitazioni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia ha però impedito che il rogo raggiungesse le case. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto è stata inviata la squadra boschiva con l’equipaggio della 26A2, che ha avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno predisposto anche una barriera di protezione a tutela delle abitazioni vicine, riuscendo a circoscrivere l’incendio prima che potesse estendersi ulteriormente. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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